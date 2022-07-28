София, 28 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В кулуарах Народного собрания (парламента) Болгарии подрались представители двух крупнейших партий страны. Об этом 28 июля сообщает БНР.

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По свидетельствам очевидцев, в рукопашной схватке сошлись активисты коалиционной партии «БСП» и оппозиционного движения «Возрождение». О причинах и деталях конфликта, а также его последствиях не сообщается.

Напомним, сегодня внеочередное заседание болгарского Народного собрания было сорвано из-за отсутствия кворума.