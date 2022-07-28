Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Партию военной одежды и обуви из Нидерландов изъяли на Василеостровском таможенном посту, сообщили 28 июля в пресс-службе Санкт-Петербургской таможни.

Военная одежда США T. me/customs_rf

Согласно транспортным документам, в Северную столицу ввозились «одежда, обувь, сумки, бывшие в употреблении, невоенного назначения» общим весом около 6 тонн.

«Досмотр показал, что часть ввезенных товаров представляют из себя новую и бывшую в употреблении военную форму и предметы амуниции вооруженных сил стран Европы и США», — отметили в пресс-службе ведомства.

Среди вещей были жилеты, защитные костюмы, верхняя одежда, брюки, головные уборы, ремни, а также товары, сведения о которых в декларации отсутствовали.

«По факту недостоверного декларирования возбуждено дело об административном правонарушении. Таможенники отказали в выпуске таких товаров», — подытожили в пресс-службе отметив, что по данному факту проводится дополнительная проверка.

Отметим, это не первые подобные грузы, которые были выявлены во время таможенного осмотра. Ранее ИА REGNUM сообщало, что под видом спортивного инвентаря из Петербурга пытались отправить по почте в США бронежилеты и бронешлемы, а также пулеметную ленту в Канаду.

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