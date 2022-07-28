В ООН заявили о новом кризисе продовольствия из-за проблемы удобрений
Нью-Йорк, США, 28 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В ближайшие несколько месяцев в мире может возникнуть новый продовольственный кризис из-за недостатка удобрений на мировых рынках, заявила 28 июля на брифинге исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве.
По её словам, кризиса можно будет избежать, дав странам доступ к удобрениям.
«Если страны не получат доступ к удобрениям, мы вновь столкнемся с продовольственным кризисом в ноябре–декабре, поскольку во многих странах Африки и Латинской Америки сейчас посевной сезон», — сказала Сонгве.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских удобрений и сельхозпродукции и на мировые рынки.