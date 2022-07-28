Красногорск, , 17:32 — REGNUM В аэропорту Шереметьево возможна задержка рейсов. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Шереметьево Syl.ru

Смешение графиков передвижения воздушных судов может произойти из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве после 18:00 по местному времени 28 июля возможен сильный ливень. В течение нескольких часов, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах столицы может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

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