Москва, , 17:31 — REGNUM Правительство внесло в Госдуму законопроект, совершенствующий систему предоставления и распределения субсидий регионам из федерального бюджета, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

В законопроекте предлагается расширить перечень оснований, когда целевые межбюджетные трансферты могут предоставляться в форме иных межбюджетных трансфертов случаем предоставления бюджетных ассигнований на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

Также поправками устанавливается ряд исключений в отношении субсидий, распределяемых на конкурсной основе. В частности, предлагается отменить требование о необходимости распределения бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в рамках федерального закона о федеральном бюджете и о сроке заключения соглашений о предоставлении таких субсидий до 1 января очередного финансового года.

Кроме того, согласно документу, общая сумма заимствований региона в отчетном финансовом году может превысить общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита его бюджета.

Правительство предлагает также установить, что «горизонтальные» субсидии между бюджетами регионов и между местными бюджетами могут быть предоставлены для обеспечения реализации заключенных соглашений межрегиональном и межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры. Региональные власти, согласно документу, могут получить право устанавливать дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, заключивших соглашения о межмуниципальном сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры.

Предполагается, что положения документа могут быть использованы при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы России, начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.