Донецк, 28 июля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Украина продолжает насыщать южное направление наиболее боеспособными частями, заявил 28 июля в эфире Первого канала военный эксперт Юрий Подоляка.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Вследствие такой расстановки приоритетов Киеву приходится бросать в Донбасс призывников, отметил эксперт.

В настоящее время в Донбассе союзные войска активно продвигаются в направлении Артемовска (Бахмута) и Северска, добавил Подоляка.