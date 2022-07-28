Александр Полегенько,
28 июля 2022, 18:12 — REGNUM 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и праздника Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход c частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику крестителю Руси в Москве.
Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Перед крестным ходом патриарх совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.
Перед началом крестного хода патриарх совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход в День Крещения Руси в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Священнослужители несут частицу мощей равноапостольного князя Владимира
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход из Успенского собора к памятнику Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Во время прохождения крестного хода часть улиц была перекрыта
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В крестном ходе приняли участие приехавшие на праздник в Москву дети из пострадавших семей из Донецкой Народной Республики, а также из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.
Сотрудники полиции следят за порядком
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники идут по Моховой к памятнику Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Длинная очередь из паломников на Моховой
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл совершает молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Сотни людей собрались в этот день у памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Из-за оцепления не все желающие смогли подойти к памятнику
Александр Полегенько © ИА REGNUM
У памятника, где собрались клирики московских и подмосковных храмов, жители и гости столицы, было совершено молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру.
Праздничный молебен у памятника князю Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После завершения молебна оцепление было снято
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Паломники возле памятника Владимиру
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Напомним, 28 июля 988 года (15 июля по юлианскому календарю) великий князь Владимир в Херсонесе принял крещение. После этого знакового события христианство утвердилось на Руси. С 1 июня 2010 года день Крещения Руси и день памяти святого князя Владимира обрел статус государственного праздника и отмечается по всей стране. В этот день во всех храмах звучит колокольный звон и проводятся крестные ходы.