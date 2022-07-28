28 июля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:12 — REGNUM 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и праздника Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил крестный ход c частицей мощей и иконой равноапостольного князя Владимира через Боровицкие ворота к памятнику крестителю Руси в Москве.

Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Перед крестным ходом патриарх совершил Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля.

Перед началом крестного хода патриарх совершил литургию в Успенском соборе Московского Кремля Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход в День Крещения Руси в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Владимиру на Боровицкой площади в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM Священнослужители несут частицу мощей равноапостольного князя Владимира Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход из Успенского собора к памятнику Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Во время прохождения крестного хода часть улиц была перекрыта Александр Полегенько © ИА REGNUM

В крестном ходе приняли участие приехавшие на праздник в Москву дети из пострадавших семей из Донецкой Народной Республики, а также из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики.

Сотрудники полиции следят за порядком Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паломники идут по Моховой к памятнику Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Длинная очередь из паломников на Моховой Александр Полегенько © ИА REGNUM

Патриарх Кирилл совершает молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в Москве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сотни людей собрались в этот день у памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Из-за оцепления не все желающие смогли подойти к памятнику Александр Полегенько © ИА REGNUM

У памятника, где собрались клирики московских и подмосковных храмов, жители и гости столицы, было совершено молебное пение святому равноапостольному князю Владимиру.

Праздничный молебен у памятника князю Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

После завершения молебна оцепление было снято Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паломники возле памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паломники возле памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM Паломники возле памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паломники возле памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паломники возле памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Паломники возле памятника Владимиру Александр Полегенько © ИА REGNUM

Напомним, 28 июля 988 года (15 июля по юлианскому календарю) великий князь Владимир в Херсонесе принял крещение. После этого знакового события христианство утвердилось на Руси. С 1 июня 2010 года день Крещения Руси и день памяти святого князя Владимира обрел статус государственного праздника и отмечается по всей стране. В этот день во всех храмах звучит колокольный звон и проводятся крестные ходы.