Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Абитуриенты из Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик поступают в Северо-Западный институт управления РАНХиГС в общем порядке, как иностранные граждане, сообщили 28 июля ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Студенческий билет

«Специальные бюджетные места для граждан ДНР и ЛНР в Северо-Западном институте управления РАНХиГС не предусмотрены. Абитуриенты из ДНР и ЛНР поступают в вуз как иностранные граждане в общем порядке», — сказали в вузе.

В то же время, для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, бюджетные места выделены в соответствии с указом президента России от 9 мая 2022 года № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов». Однако уточнить, о каком количестве мест идет речь не смогли и указали, что приемная кампания еще в самом разгаре.

Напомним, в марте 2022 года правительство РФ выпустило постановление, согласно которому на обучение по образовательным программам высшего образования российских вузов, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году предусмотрена упрощенная процедура подачи документов выпускников школ и колледжей ДНР, ЛНР и Украины. При этом граждане РФ, которые жили и учились на территории ДНР, ЛНР или Украины, поступают по общему конкурсу, наравне с обычными абитуриентами из России.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Петербурга, по данным на 9 июля в вузы Санкт-Петербурга подано более 270 тыс. заявлений. Из них от граждан иностранных государств поступило около 4 тыс. заявлений.

«От граждан, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР и Украины, включая город-побратим Петербурга Мариуполь, поступило почти 300 заявлений», — добавили в ведомстве отметив, что сейчас комитетом прорабатывается вопрос с Минобрнауки России о выделении дополнительных бюджетных мест для абитуриентов из Мариуполя.

Напомним, прием заявлений в вузы Петербурга на дневное бюджетное отделение продолжится до 25 июля, а с 26 июля начнется процедура зачисления.