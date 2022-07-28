Донецк, 28 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР 1 августа начнет рассмотрение уголовного дела в отношении главаря украинской нацистской группировки «Медведи SS» Александра Кравцова, сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России). Украина

По его словам, дело Кравцова будет объединено в одно производство с делом остальных восьмерых участников нацистской группировки и будет рассматриваться в закрытом режиме.

Агентство отмечает, что в Верховном суде ДНР подтвердили информацию об этом судебном процессе.

Напомним, члены укронацистской группы «Медведи SS» станут первыми фигурантами уголовного дела в отношении боевиков нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).