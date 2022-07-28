Брянск, , 17:34 — REGNUM Уборка рапса и зерновых культур началась в 15 районах Брянской области. Планируется, что урожай рапса составит 2,5 млн тонн, сообщили 28 июля в пресс-службе правительства региона.

Уборка рапса http://www.bryanskobl.ru

Брянский рапс пользуется спросом и у отечественных, и у зарубежных покупателей. По итогам 2021 года регион стал мировым лидером по урожайности озимого рапса. Показатель составил около 44 центнеров с гектара, тогда как самый высокий зарубежный результат — 34 ц/га в Англии.

«Площадь посевов рапса мы увеличиваем с каждым годом. В этом году планируется валовый сбор зерновых в пределах 2,5 млн тонн, а на следующий год планируем собрать около трёх миллионов тонн», — отметил заместитель губернатора Борис Грибанов.

Каждый 12-й килограмм рапса в России производится в Брянской области. Аграриям предстоит убрать около 74 тысяч гектаров рапса