Тюмень, 28 июля, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Тюменской области в июле 2022 года обнаружено шесть несанкционированных свалок на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу.

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Одна из выявленных свалок

Ведомством проведены выездные обследования земель сельхозназначения. Инспекторы выявили шесть несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на площади 10,4 га в Тюменском (пять свалок) и Заводоуковском (одна свалка) районах.

«Большая часть обнаруженных свалок состоит из материалов, не способных к природному саморазложению, что приводит к ухудшению качества земель», — отмечают в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

И добавляют, что токсичные соединения попадают в атмосферу, почву и грунтовые воды. В дальнейшем это может привести к гибели или тяжелым болезням местной флоры и фауны, повысить риск опасных патологий у людей. Владельцам земель, на которых выявлены свалки, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в селе Икряное Астраханской области местные жители обнаружили стихийную свалку десятков килограммов испорченной рыбы.