Мадрид, , 17:20 — REGNUM 24-летний фланговый атакующий защитник итальянского клуба «Удинезе» и сборной Аргентины по футболу Науэль Лусеро Молина стал игроком мадридского «Атлетико». О трансфере «матрасники» объявили 28 июля на официальном сайте клубе.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро, а соглашение аргентинца с «Атлетико» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает Молину в 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Науэль Лусеро Молина набрал 9 (7+2) очков по системе гол+пас в 35 матчах итальянской Серии А 2021/22. В составе сборной Аргентины футболист сыграл в десяти турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.