Астрахань, , 17:17 — REGNUM В Астраханской области бывший начальник стрелковой команды на станции Аксарайская-2 предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Отпуск Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

По версии следствия, начальник стрелковой команды на несколько дней освободил подчиненного сотрудника от исполнения им непосредственных должностных обязанностей. Работник должен был сопровождать грузы и охранять объекты железнодорожного транспорта. Сотрудник сохранил зарплату за дни, в которые не работал, но за это купил цифровые фотоаппараты для нужд ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование завершено, дело направили в суд.