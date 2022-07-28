Анкара, 28 июля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. 31-летний форвард турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли признал, что хотел бы выступать за неаполитанский клуб «Наполи».

Nazionale Calcio Марио Балотелли

«Я всегда мечтал играть за «Наполи». К сожалению, Де Лаурентис не хотел видеть меня в клубе. Поэтому я так и не оказался там. Но я всегда говорю, что нужно верить. Физически я в полном порядке, техника на места, так что посмотрим», — цитирует Балотелли журналист Джанлука Ди Марцио.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги 2021/22 Марио Балотелли принял участие в 31 туре регулярного чемпионата, в котором отметился 18 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров лиги. Также итальянец получил десять желтых и одну красную карточки.