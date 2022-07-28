Воронеж, 28 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Ход и результаты проверки по факту информации об осквернении могилы на одном из воронежских кладбищ взяла на контроль прокуратура, сообщил 28 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Кладбище

«Устанавливается место совершения противоправных действий, а также личность нарушителя. В случае подтверждения несовершеннолетнего возраста лица, осквернившего могилы, прокуратурой будет организована проверка работы органов системы профилактики», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилось видео, на котором молодой человек, по виду несовершеннолетний, справляет нужду на могилу ветерана Великой Отечественной войны, а также позирует в различных позах. Полиция проводит проверку, устанавливаются участники инцидента.