Москва, 28 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, уточняющий порядок и условия подачи обвиняемым (подозреваемым) нового (повторного) заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля. Инициатива внесена в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

В случае если по результатам рассмотрения предшествующего заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок судом принято решение, заявитель по истечении года со дня его вступления в силу вправе обратиться в суд с новым заявлением со ссылкой на обстоятельства, имевшие место в течение периода, не вошедшего в предмет рассмотрения суда по прежнему заявлению, и свидетельствующие о нарушении права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Заявитель вправе также ссылаться на ранее рассмотренные судом обстоятельства.

При этом повторное обращение с заявлением об ускорении рассмотрения уголовного дела в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, не потребуется.

Предложенный в законопроекте годичный срок определен в качестве возможного в постановлении, он является разумным и обоснованным для подачи нового заявления о присуждении соответствующей компенсации, отмечают в правительстве РФ.

Вместе с тем в силу прямого указания в постановлении предусматривается, что в случае отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, возвращения прокурором уголовного дела для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или возвращения судьей уголовного дела прокурору для устранения препятствий при его рассмотрении судом новое заявление о присуждении компенсации может быть подано до истечения годичного срока.