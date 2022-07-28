Киев, , 17:13 — REGNUM Особые гарантии получили граждане Польши на Украине, сообщает украинский депутат Ярослав Железняк 28 июля в телеграм-канале.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что сегодня в Верховной раде состоялось голосование по соответствующему законопроекту. По его словам, польские граждане теперь могут находиться на Украине 18 месяцев, пользуясь «всеми правами и свободами, как и граждане Украины».

Граждане Польши при этом «получат право на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию как налогоплательщики».

Кроме того, им предоставляются равные с украинцами возможности в плане обучение в учебных заведениях. Также граждане Польши вправе рассчитывать на полноценное медицинское обслуживание и на отдельные соцвыплаты.

Этот закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, поддержали его 283 члена Рады.

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