Киев, 28 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Особые гарантии получили граждане Польши на Украине, сообщает украинский депутат Ярослав Железняк 28 июля в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Он сообщил, что сегодня в Верховной раде состоялось голосование по соответствующему законопроекту. По его словам, польские граждане теперь могут находиться на Украине 18 месяцев, пользуясь «всеми правами и свободами, как и граждане Украины».

Граждане Польши при этом «получат право на трудоустройство без специального разрешения на применение труда иностранцев, госрегистрацию как налогоплательщики».

Кроме того, им предоставляются равные с украинцами возможности в плане обучения в учебных заведениях. Также граждане Польши вправе рассчитывать на полноценное медицинское обслуживание и на отдельные соцвыплаты.

Этот закон, инициированный украинским президентом Владимиром Зеленским, поддержали 283 члена Рады.