Новосибирск, , 17:12 — REGNUM На территории новосибирского посёлка Ложок дан старт строительству первого здания новой производственной площадки «Кампус Академпарка». Новый объект будет включать в себя инновационные площадки с производственными, офисными и лабораторными помещениями для представителей бизнеса, сообщили в правительстве региона.

Новосибирская область Иван Шилов © ИА REGNUM

«По сути, мы запускаем сегодня строительство второй очереди Академпарка, и уже есть запрос на третью очередь. Это значимое событие для региона и всей страны, — прокомментировала заместитель губернатора Ирина Мануйлова. — Новосибирская область в числе лидеров инновационного развития России, в этом заслуга и резидентов Академпарка, где работает 334 компании и 9000 работников».

В непосредственной близости от «Кампуса Академпарка» находятся объекты жилищного строительства и создается современная социальная инфраструктура, развитие которой — ключевое направление программы «Академгородок 2.0».