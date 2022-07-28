Хельсинки, , 17:08 — REGNUM 35-летний финский атакующий полузащитник Роман Еременко продолжит карьеру в Чемпионате Финляндии. Футболист подписал с клубом ХИК (Хельсинки) контракт, рассчитанный до 31 декабря 2022 года.

Роман Еременко Soccer.ru

Ранее Роман Еременко выступал за «Удинезе», «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин», московский ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и сборную Финляндии. В позапрошлом сезоне Роман Еременко, выступая за «Ростов», набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас в 16 турах чемпионата России. В последний раз финский полузащитник выходил на поле 21 февраля 2021 года в матче Кубка России с грозненским «Ахматом» (0:1).

В текущем сезоне Вейккауслииги 2022 ХИК, одержав десять побед и набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Первую строчку с 36 очками занимает КуПС из Куопио.