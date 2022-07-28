Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Первый морской рейс в Черном море с грузом зерна с Украины состоится в ближайшие сутки, заявил 28 июля замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, думаем что завтра», — сказал Гриффитс на брифинге.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 22 июля в Стамбуле представителями России, Турции, Украины и ООН были подписаны многосторонние соглашения о содействии вывозу украинского зерна через Черное море.

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