Вашингтон, 28 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Первый морской рейс в Черном море с грузом зерна с Украины состоится в ближайшие сутки, заявил 28 июля замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, думаем что завтра», — сказал Гриффитс на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Напомним, 22 июля в Стамбуле представителями России, Турции, Украины и ООН были подписаны многосторонние соглашения о содействии вывозу украинского зерна через Черное море.