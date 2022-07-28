Москва, , 17:06 — REGNUM Законопроект, направленный на установление дополнительных требований к уставам некоммерческих организаций (НКО), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект направлен на оптимизацию требований к содержанию уставов некоммерческих организаций, так как анализ правоприменительной практики выявил, что зачастую их уставы содержат сведения, фактически дублирующие положения закона.

Например, по мнению авторов, отсутствует необходимость указания в уставе некоммерческой организации сведений о ее филиалах и представительствах, которые согласно статье 55 Гражданского кодекса РФ должны содержаться в едином государственном реестре юридических лиц.

В целом же устанавливаются общие требования, предъявляемые к уставу юридических лиц и специальные требования к уставам некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм.

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