Калуга, 28 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Вопросы развития строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства области, реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» стали 28 июля темой рабочей встречи в Минстрое России министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пресс-служба Минстроя России Рабочая встреча министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина с калужским губернатором Владиславом Шапшой

С начала 2022 года в области введено в эксплуатацию 509,3 тыс. кв. метров, что превышает показатели аналогичного периода 2021 года более чем на 65%. В регионе существует потенциал для реализации проектов многоквартирного жилищного строительства, который составляет 224,14 гектара. Кроме того, в области строятся четыре объекта в рамках программы «Стимул», создание которых позволит дополнительно ввести в эксплуатацию 78 тыс. кв. метров жилья в 2022 году.

В регионе особое внимание уделяется восстановлению прав граждан, участников долевого строительства — с начала года введено в эксплуатацию 10 проблемных домов. В рамках инфраструктурного бюджетного кредита Калужской области доведены средства в размере 1 721,97 млн рублей на реализацию четырех проектов: создание логистического центра — Мегахаба АО «Почта России», реконструкция путепроводов «Синие мосты», строительство детско-взрослой поликлиники в Калуге и приобретение новых автобусов, первая часть которых прибыла регион.

«Бесперебойная и эффективная работа строительной отрасли остается для Калужской области одним из приоритетов. В пандемийные годы стройки не останавливались, в сегодняшних условиях мы наращиваем темпы работы. От этого зависит решение многих социальных задач: обеспечение жильем детей-сирот, ликвидация аварийного фонда, восстановление прав обманутых дольщиков. Ключевые социальные и инфраструктурные проекты, направленные на улучшение жизни жителей региона, получают поддержку Минстроя РФ. Это особенно важно», — отметил Владислав Шапша.