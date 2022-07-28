Загреб, 29 июля, 2022, 01:28 — ИА Регнум. В Хорватии 30 июля вступает в силу закон, который регулирует использование электрических самокатов и скутеров на улицах хорватских городов.

На самокате

Эти устройства объединены в новую категорию под названием «индивидуальное транспортное средство», передает 28 июля портал Index. hr.

В новом законе предусмотрено, кто, каким образом и на каких поверхностях имеет право использовать индивидуальные транспортные средства. Также прописаны правила движения и условия, которым должны соответствовать транспортные средства.

Водители индивидуального транспортного средства, так же, как и велосипедисты, не имею право использовать его с наушниками в ушах, так как это уменьшает вероятность заблаговременного реагирования.