В Новосибирске на дамбе Октябрьского моста на три недели ограничат проезд
Новосибирск, 28 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Новосибирске с 20:00 (время местное) 29 июля начнётся поэтапное сужение проезжей части дамбы Октябрьского моста. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.
Иван Шилов ИА REGNUM
Новосибирск
Отмечается, что связано это с реконструкцией дороги по дамбе Октябрьского моста.
Ограничение будет проводиться в четыре этапа. Работы на каждом этапе будут занимать по пять дней.