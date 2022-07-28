Новосибирск, 28 июля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Новосибирске с 20:00 (время местное) 29 июля начнётся поэтапное сужение проезжей части дамбы Октябрьского моста. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Отмечается, что связано это с реконструкцией дороги по дамбе Октябрьского моста.

Ограничение будет проводиться в четыре этапа. Работы на каждом этапе будут занимать по пять дней.