Всемирный фонд дикой природы продолжит финансировать проекты в НАО
Нарьян-Мар, 28 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе 11 инициатив в сфере туризма получат финансовую поддержку Всемирного фонда дикой природы. Общая сумма поддержки составит 7 млн рублей, сообщает администрация округа.
На средства Фонда в Оме появятся гостевой дом, пункт рыбопереработки и объединение мастериц традиционных ремёсел. Часть средств будет направлена в Коткино, где планируют создать мастерскую по изготовлению столярных изделий. В Индиге средства пойдут на оборудование ремесленной мастерской, а также развитие эко- и этнотуризма.
Пять проектов будут реализованы в Неси: оснастят гостевой дом, создадут теплицы по выращиванию ягод и овощей, на основе стойбища оленеводов Канина Носа появится мобильная турбаза, организуют мастерские по традиционному мехпошиву и резьбе по кости.
Срок реализации проектов — до конца ноября 2022.
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