Нарьян-Мар, 28 июля, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе 11 инициатив в сфере туризма получат финансовую поддержку Всемирного фонда дикой природы. Общая сумма поддержки составит 7 млн рублей, сообщает администрация округа.

Фотоконкурс «Русская цивилизация» Портрет ненца. Работа Сергея Ладыкина, Ненецкий АО

На средства Фонда в Оме появятся гостевой дом, пункт рыбопереработки и объединение мастериц традиционных ремёсел. Часть средств будет направлена в Коткино, где планируют создать мастерскую по изготовлению столярных изделий. В Индиге средства пойдут на оборудование ремесленной мастерской, а также развитие эко- и этнотуризма.

Пять проектов будут реализованы в Неси: оснастят гостевой дом, создадут теплицы по выращиванию ягод и овощей, на основе стойбища оленеводов Канина Носа появится мобильная турбаза, организуют мастерские по традиционному мехпошиву и резьбе по кости.

«Эти инициативы не только позволяют местным жителям успешней адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни и хозяйствования в Арктике, но и позволяют коренному населению придерживаться принципов устойчивого природопользования», — цитирует пресс-служба директора программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Ирину Онуфреню.

Срок реализации проектов — до конца ноября 2022.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ расширило доступ к льготным кредитам на проекты в Арктике.