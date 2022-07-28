Москва, , 16:59 — REGNUM Законопроект о праве глав регионов использовать невостребованное жилье для обеспечения им очередников правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предусматривается предоставление субъектам РФ права на основании решения главы региона использовать жилые помещения, потребность в которых для предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), отсутствует, для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф, участников ликвидации последствий таких аварий и приравненных к ним лиц, а также вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 3 2005 года ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов.

«Предлагаемые в законопроекте решения окажут положительное влияние на достижение показателей по обеспечению жильем граждан в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», — отмечают авторы инициативы.

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