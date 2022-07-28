Челябинск, 28 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечен рост числа несчастных случаев на производстве. Об этом сообщили журналистам в региональной Федерации профсоюзов.

Dersimiz.com На производстве

По данным Накануне. Ru, за январь–июнь их было 137. При этом в таком же периоде 2021 года таких случаев зафиксировали 128.

88 случаев были признаны страховыми — связанными с производством. Из них 20 оказались смертельными. В основном работники гибнут при падении с высоты, ДТП, электротравмах и зажатии между механизмами. 35% погибших были сотрудниками возрастом от 36 до 45 лет.