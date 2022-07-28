Токио, , 16:58 — REGNUM Правительство Японии направило России представление с призывом не проводить на российских Курильских острова эпизоды предстоящих военных учений ВС РФ «Восток-2022».

Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 28 июля заявил заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил Исодзаки.

Напомним, стратегические военные учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил России.

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