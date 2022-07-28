Токио, 28 июля, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Правительство Японии направило России представление с призывом не проводить на российских Курильских острова эпизоды предстоящих военных учений ВС РФ «Восток-2022».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Япония

Об этом 28 июля заявил заместитель генсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил Исодзаки.

Напомним, стратегические военные учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника Генштаба Вооружённых сил России.