Рязань, 28 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Премии подчинённых забирала себе бывший директор одной из музыкальных школ Рязани, злоумышленница присвоила себе более 600 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Марина Каширская ИА REGNUM Музыкальные инструменты

Директор с октября 2017 года по декабрь 2021 года сначала завышала размер премии ряду преподавателей школы, а затем получала от них часть «лишних» выплат под предлогом направления денег на нужды учебного учреждения.

Кроме того, руководитель обязала ряд подчинённых передавать ей средства, полученные ими в качестве зарплаты за совместительство, а также часть заработной платы за то, что она якобы выполняла за них служебные обязанности.

Суд признал бывшего директора музыкальной школы виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве, и назначил её штраф в размере 150 тысяч рублей.