Москва, 28 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. 21-летний французский опорный полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека согласовал с «Ниццей» условия пятилетнего контракта, рассчитанного до конца сезона 2026/27. Об этом 28 июля сообщило издание Goal.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бека Бека

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» получат от французского клуба 12 миллионов евро в качестве компенсации. Еще 2 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Алексис Бека Бека, выступая за «Локомотив», принял участие в 19 турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отдал три результативные передачи и получил пять желтых карточек.

Алексис Бека Бека перешел в «Локомотив» 23 августа 2021 года из французского «Кана». «Железнодорожники» заплатили за трансфер футболиста 6 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Бека Бека в 3 миллиона евро.