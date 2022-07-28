Омск, 28 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. В Омске возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В соцсетях

Дело возбуждено в отношении 46-летнего мужчины. По данным следствия, в мае 2022 года мужчина разместил в социальной сети «ВКонтакте» под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию с видеозаписью о действиях Вооруженных сил России на Украине. Отмечается, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за распространение экстремистских материалов и дискредитирующих российских военных сведений.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.