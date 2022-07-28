Кострома, 28 июля 2022, 17:00 — REGNUM Свердловский районный суд приостановил деятельность детского палаточного лагеря «Сам себе Робинзон», расположенного в Минском сельском поселении Костромской области. Об этом сообщается на сайте суда.

Кухня лагеря «Сам себе Робинзон»
Кухня лагеря «Сам себе Робинзон»

Лагерь принадлежит Национальной школе лидеров «Журавли». Поводом для привлечения учреждения к ответственности стало то, что лагерь работал неофициально. У руководства школы не имелось санитарно-эпидемиологического заключения, лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме этого, условия проживания, отдыха, обучения и питания детей не соответствовали требованиям действующего законодательства. Рассмотрев доказательства по делу, суд остановил деятельность учреждения на 45 суток. Предполагается, что за это время организация должна исправить недочёты.

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