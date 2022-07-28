Кострома, , 17:00 — REGNUM Свердловский районный суд приостановил деятельность детского палаточного лагеря «Сам себе Робинзон», расположенного в Минском сельском поселении Костромской области. Об этом сообщается на сайте суда.

Кухня лагеря «Сам себе Робинзон»

Лагерь принадлежит Национальной школе лидеров «Журавли». Поводом для привлечения учреждения к ответственности стало то, что лагерь работал неофициально. У руководства школы не имелось санитарно-эпидемиологического заключения, лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

Кроме этого, условия проживания, отдыха, обучения и питания детей не соответствовали требованиям действующего законодательства. Рассмотрев доказательства по делу, суд остановил деятельность учреждения на 45 суток. Предполагается, что за это время организация должна исправить недочёты.

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