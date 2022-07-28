Москва, 28 июля 2022, 16:51 — REGNUM Штраф в размере 50 тысяч рублей присудили бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой за дискредитацию ею ВС России, передаёт 28 июля РБК.

Суд
Суд
Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам адвоката Дмитрия Захватова, Мещанский суд Москвы присудил Овсянниковой штраф, признав её винвной в публичном распространении фейков о действиях ВС РФ.

Напомним, Овсянникова, будучи редактором Первого канала, появилась с вызывающим плакатом в студии, попав таком образом на телеэкраны. Это произошло 14 марта в прямом эфире программы «Время».

Таким образом она выразила своё недовольство проведением Россией спецоперации на Украине. Кроме того, она провела антироссийский пикет у Басманного суда в Москве.

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