Монца, Италия, , 16:50 — REGNUM Итальянская «Монца» заинтересована в том, чтобы взять в аренду 20-летнего центрального полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Ровеллу. Об этом 28 июля сообщил журналист Джанлука ди Марцио.

Логотип Ювентуса

За «Ювентус» воспитанник «Дженоа» выступает с 28 января 2021 года после перехода из генуэзского клуба за 23,3 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего хавбека в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Николо Ровелла, выступая за «Дженоа» на правах аренды, принял участие в 21 туре итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился тремя голевыми передачами во встречах с «Сассуоло», «Кальяри» и «Вероной».