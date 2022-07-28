Москва, , 16:49 — REGNUM Законопроект об особенностях функционирования исправительных учреждений в режиме особых условий правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Введение режима особых условий направлено на восстановление нормальной деятельности исправительного учреждения при возникновении чрезвычайного или военного положения, в случае массовых беспорядков или проявления группового неповиновения осужденных как на его территории, так и за пределами территории исправительного учреждения», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

В законопроекте предусматривается, что в период действия режима особых условий отдельные права осужденных могут быть реализованы в порядке, установленном Минюстом.

В частности, предлагается регламентировать порядок реализации прав осужденных на свидания, получение посылок, передач и бандеролей, переписку и переводы денежных средств, телефонные разговоры, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач, приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей, передвижение без конвоя или сопровождения, выезды за пределы исправительных учреждений в зависимости от оснований введения режима особых условий.

Читайте также: Совфед одобрил закон о наказании за пытки