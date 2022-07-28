Ижевск, , 16:49 — REGNUM В Красногорском районе мужчина погиб при прокладке водопровода. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по республике.

Обвалившаяся траншея в Удмуртии пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

По данным следствия, 27 июля в деревне Вавилово в рамках исполнения муниципального контракта проводились работы по укладке водопровода. В ходе работ произошел обвал оврага в траншее, в результате чего погиб 52-летний местный житель, привлеченный к работе предпринимателем.

Следственным комитетом проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Уже был произведен осмотр места происшествия, назначена судмедэкспертиза, производится опрос очевидцев происшествия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 27 июля было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ по факту гибели 34-летнего мужчины. Он проводил высотные работы без строительного троса на высоте 12 этажей.

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