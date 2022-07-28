Москва, 28 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Доля отечественных продуктов питания на полках магазинов в России поступательно растет. При этом отмечается небольшое уменьшение ассортимента в связи с уходом из страны ряда производителей, заявил ИА REGNUM экономист и предприниматель Пётр Заборцев, комментируя опубликованную в СМИ статистику по продовольственному потребительскому рынку.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В магазине.

Однако он обратил внимание, что на непродовольственном рынке совершенно иная ситуация. «Например, как сообщает «Коммерсантъ», по некоторым видам электроники объемы импортных поставок упали на 75%. В отличие от продовольственного рынка, где даже в прошлом году больше ¾ рынка составляли отечественные и произведенные в России товары, на непродовольственном рынке ситуация зеркально противоположная. До начала СВО на Украине доля импортных товаров на потребительском непродовольственном рынке составляла около 75% в среднем по разным видам продукции. И преодолеть этот разрыв — это огромный вызов перед экономикой России», — отметил экономист.

По его словам, сначала экономические власти надеялись, что санкции отменят и производители вернутся, затем был большой расчет на параллельный импорт. «Однако иностранцы из страны так и уходят, а параллельный импорт пока не компенсирует даже половину падения объемов поставок. Более того, в июне появлялась статистика, что импорт продукции сокращается не только из недружественных стран, но и, например, из Китая. В этих условиях стоит ожидать и готовиться к ряду следствий», — пояснил Заборцев.

Во-первых, он ожидает, что ассортимент непродовольственных товаров серьезно изменится: «Снизится доля привычных брендов, и придут новые».

Во-вторых, эксперт призвал готовиться к пустеющим складам запасов, что опустошит полки магазинов: «Не по всему ассортименту, но по существенной его части».

«И, в-третьих, сокращение предложения на этих рынках, скорее всего, вызовет очередной скачок цен на продукцию. Особенно на продукцию исчезающих привычных брендов. Так или иначе, осенью нас ждут серьезные испытания. И нам стоит к ним готовиться», — добавил он.

По его мнению, экономические власти ситуацию вполне понимают: «Усиление роли Минпромторга в правительстве и акцент на отказе от «рыночной промышленной политики» этому явное свидетельство. Однако, помимо крупных инвестиций и широких программ, правительству стоит помнить, что экономика — это в первую очередь люди. И если мы хотим, чтобы на нашем рынке непродовольственных товаров ситуация развивалась так же, как и на рынке продовольственных, то наши люди должны научиться эти продовольственные товары производить. А для этого они должны это уметь и иметь соответствующие ресурсы. А главное, правительству стоит всерьез озаботиться тем, чтобы сделать созидательную производственную деятельность самым привлекательным видом экономической активности. Иначе производство не развить, а полки своими товарами не наполнить».