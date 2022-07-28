Пора готовиться к пустеющим складам? Эксперт оценил импортозамещение в РФ
Москва, 28 июля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Доля отечественных продуктов питания на полках магазинов в России поступательно растет. При этом отмечается небольшое уменьшение ассортимента в связи с уходом из страны ряда производителей, заявил ИА REGNUM экономист и предприниматель Пётр Заборцев, комментируя опубликованную в СМИ статистику по продовольственному потребительскому рынку.
Однако он обратил внимание, что на непродовольственном рынке совершенно иная ситуация. «Например, как сообщает «Коммерсантъ», по некоторым видам электроники объемы импортных поставок упали на 75%. В отличие от продовольственного рынка, где даже в прошлом году больше ¾ рынка составляли отечественные и произведенные в России товары, на непродовольственном рынке ситуация зеркально противоположная. До начала СВО на Украине доля импортных товаров на потребительском непродовольственном рынке составляла около 75% в среднем по разным видам продукции. И преодолеть этот разрыв — это огромный вызов перед экономикой России», — отметил экономист.
По его словам, сначала экономические власти надеялись, что санкции отменят и производители вернутся, затем был большой расчет на параллельный импорт. «Однако иностранцы из страны так и уходят, а параллельный импорт пока не компенсирует даже половину падения объемов поставок. Более того, в июне появлялась статистика, что импорт продукции сокращается не только из недружественных стран, но и, например, из Китая. В этих условиях стоит ожидать и готовиться к ряду следствий», — пояснил Заборцев.
Во-первых, он ожидает, что ассортимент непродовольственных товаров серьезно изменится: «Снизится доля привычных брендов, и придут новые».
Во-вторых, эксперт призвал готовиться к пустеющим складам запасов, что опустошит полки магазинов: «Не по всему ассортименту, но по существенной его части».
«И, в-третьих, сокращение предложения на этих рынках, скорее всего, вызовет очередной скачок цен на продукцию. Особенно на продукцию исчезающих привычных брендов. Так или иначе, осенью нас ждут серьезные испытания. И нам стоит к ним готовиться», — добавил он.
По его мнению, экономические власти ситуацию вполне понимают: «Усиление роли Минпромторга в правительстве и акцент на отказе от «рыночной промышленной политики» этому явное свидетельство. Однако, помимо крупных инвестиций и широких программ, правительству стоит помнить, что экономика — это в первую очередь люди. И если мы хотим, чтобы на нашем рынке непродовольственных товаров ситуация развивалась так же, как и на рынке продовольственных, то наши люди должны научиться эти продовольственные товары производить. А для этого они должны это уметь и иметь соответствующие ресурсы. А главное, правительству стоит всерьез озаботиться тем, чтобы сделать созидательную производственную деятельность самым привлекательным видом экономической активности. Иначе производство не развить, а полки своими товарами не наполнить».