Москва, 28 июля, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Перед началом сентябрьского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде уже выстраивается очередь из стран, желающих в том или ином виде присоединиться к этой организации, заявил 28 июля глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

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По его словам, это символично.

«Особо символично, что к самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнёры по диалогу», — сказал Сергей Лавров.

При этом глава МИД РФ отметил, что повестка дня саммита в Самарканде будет «очень насыщенная, солидная».

Ранее все восемь стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) официально подтвердили участие своих лидеров в сентябрьском саммите ШОС.