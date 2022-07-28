Москва, , 16:46 — REGNUM Депутатам Госдумы нужно взять на себя ответственность и отклонить во втором чтении законопроект, которым предлагается создать единый оператор наружной цифровой рекламы, отметил руководитель думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума 15 июня приняла в первом чтении резонансный законопроект о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций. По нему, единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения. Законопроект не был поддержан думскими фракциями ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди».

По словам, Слуцкого члены фракции провели встречу с представителями крупных компаний, работающих в сфере наружной рекламы, и убедились в том, что законопроект лоббистский.

«Работы могут лишиться до 200 тысяч человек, а региональные бюджеты недополучить миллиарды рублей налогов. И это — во времена тотального давления на российскую экономику извне. Налицо — попытка искусственно создать неестественную монополию. Такое вот «импортозамещение» наоборот», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Слуцкий добавил, что накануне свое отрицательное отношение к инициативе высказали в ФАС.

«Срок предоставления поправок к законопроекту был продлен до 13 августа. Но «поправлять» там нечего. Нужно просто взять на себя смелость, ответственность и отклонить эту убийственную инициативу во втором чтении. Призываю все остальные парламентские фракции разделить позицию ЛДПР. Это будет честно», — заключил он.

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