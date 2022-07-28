Мурманск, 28 июля 2022, 16:46 — REGNUM В четверг, 28 июля, победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вернулись из экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы» в столицу Арктики, Мурманск.
Росатом организовал для подростков просветительскую экспедицию «Ледокол открытий». С 19 по 28 июля 2022 года участие в путешествии приняли 70 старшеклассников из разных регионов России — победители второго сезона конкурса «Большая перемена». Экспедиция завершилась утром 28 июля. Ледокол «50 лет Победы» возвратился в порт ФГУП «Атомфлота» в Мурманске, где юных полярников встретили организаторы путешествия.
Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорация «Росатом» Татьяна Терентьева отметила: «Мы очень рады вместе с «Большой переменой» давать возможность детям изучать мир, пробовать себя в различных направлениях и развивать свои таланты. «Ледокол открытий» позволил ребятам стать настоящими исследователями-путешественниками, познающими мир не только через книги и виртуальные ресурсы, но и применяющими полученные знания на практике. И на этом мы не останавливаемся. Участники экспедиции уже стали частью команды амбассадоров Росатома, которым предстоит вовлекать сверстников в изучение физики, математики, химии. И чем больше талантов придет в STEM-дисциплины, тем более невероятные открытия и проекты будут реализовываться как в Росатоме, так и в России».
Участники экспедиции поделились впечатлениями от путешествия, которое стало одним из самых ярких событий в их книге жизни. Ребята рассказали, как 21 июля у Земли Франца-Иосифа увидели белого медведя, а 23 июля побывали на вершине мира — Северном полюсе, приняли участие во флешмобе «Мы — открытие»: каждый участник, сват меридианом Земли, смог совершить кругосветное путешествие. Акция символизировала единение всех людей на земле, ответственность за ее будущее и значимость вклада каждого для его достижения. Послание формировалось в рамках треков просветительской программы на пути на Северный полюс. В завершении акции участники отправили «капсулу времени» с манифестом открытий, в котором отразили открытия, которые участники экспедиции совершили по возвращении.
В рамках экспедиции школьники познакомились с передовыми технологиями Росатома, пообщались с исследователями Арктики и экипажем атомного ледокола, в том числе с его капитаном Русланом Сасовым. В ходе образовательной программы участники экспедиции вместе с тренерами АНО «Корпоративная Академия Росатома» знакомились с профессиями в атомной отрасли и развивали навыки самопрезентации, управления проектами, системного и креативного мышления, эффективной коммуникации и личного бренда.
Вместе с музыкантом и исполнителем Стасом Море победители второго сезона «Большой перемены» на борту «Ледокола открытий» написали песню об экспедиции.