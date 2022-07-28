Мурманск, , 16:46 — REGNUM В четверг, 28 июля, победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» — вернулись из экспедиции к Северному полюсу на борту атомного ледокола «50 лет Победы» в столицу Арктики, Мурманск.

Арктика Иван Шилов, ИА REGNUM

Росатом организовал для подростков просветительскую экспедицию «Ледокол открытий». С 19 по 28 июля 2022 года участие в путешествии приняли 70 старшеклассников из разных регионов России — победители второго сезона конкурса «Большая перемена». Экспедиция завершилась утром 28 июля. Ледокол «50 лет Победы» возвратился в порт ФГУП «Атомфлота» в Мурманске, где юных полярников встретили организаторы путешествия.

«Чуть больше недели назад мы провожали вас в самое невероятное путешествие на Северный полюс и сегодня, кажется, что встречаем уже совсем других людей. У вас изменился взгляд — вы будто бы светитесь изнутри. Мы очень дорожим крепкой дружбой, которая связывает «Большую перемену» и Росатом. Это партнерство позволяет реализовывать детские мечты, расширять горизонты вашего восприятия мира, открывать новые возможности. «Ледокол открытий» — позволил открыть для вас Арктику, открыть новые технологии и, конечно, открыть себя. Для многих из вас это путешествие позволит определиться с будущей профессией или стать чуть ближе к этому выбору. И совершенно точно мы уверены, что эта экспедиция вдохновит вас на новые свершения, добрые дела, открытия. Поздравляем вас с завершением этой уникальной экспедиции и желаем, чтобы оно стало отправной точкой путешествия по вашей собственной яркой и уникальной жизни», — обратилась к участникам экспедиции генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорация «Росатом» Татьяна Терентьева отметила: «Мы очень рады вместе с «Большой переменой» давать возможность детям изучать мир, пробовать себя в различных направлениях и развивать свои таланты. «Ледокол открытий» позволил ребятам стать настоящими исследователями-путешественниками, познающими мир не только через книги и виртуальные ресурсы, но и применяющими полученные знания на практике. И на этом мы не останавливаемся. Участники экспедиции уже стали частью команды амбассадоров Росатома, которым предстоит вовлекать сверстников в изучение физики, математики, химии. И чем больше талантов придет в STEM-дисциплины, тем более невероятные открытия и проекты будут реализовываться как в Росатоме, так и в России».

Участники экспедиции поделились впечатлениями от путешествия, которое стало одним из самых ярких событий в их книге жизни. Ребята рассказали, как 21 июля у Земли Франца-Иосифа увидели белого медведя, а 23 июля побывали на вершине мира — Северном полюсе, приняли участие во флешмобе «Мы — открытие»: каждый участник, сват меридианом Земли, смог совершить кругосветное путешествие. Акция символизировала единение всех людей на земле, ответственность за ее будущее и значимость вклада каждого для его достижения. Послание формировалось в рамках треков просветительской программы на пути на Северный полюс. В завершении акции участники отправили «капсулу времени» с манифестом открытий, в котором отразили открытия, которые участники экспедиции совершили по возвращении.

«За эти 10 дней мы открывали Арктику днем, ночью, на палубах, в каютах, она была вокруг нас. Мы были на Северном полюсе, мы учились отличать соленые льды от пресных, мы поняли, что в Арктике есть место не только географам и биологам, но еще и историкам, мы узнали, что Арктика — это не только поле для больших научных открытий, но еще и поле для открытия себя, мы видели белых медведей и китов, мы делали то, что многим не удастся сделать за всю жизнь», — отметил участник экспедиции Михаил Семьянинов из Тольятти.

«Самое яркое впечатление от поездки — погоня за белым медведем на ледоколе! Представляете, как капитан на 180 градусов разворачивает ледокол и гонится за медведем. Мы его догнали и сфотографировали. Он исполнил нашу мечту, спасибо ему огромное!», — сказал Денис Жгунов из Пскова.

В рамках экспедиции школьники познакомились с передовыми технологиями Росатома, пообщались с исследователями Арктики и экипажем атомного ледокола, в том числе с его капитаном Русланом Сасовым. В ходе образовательной программы участники экспедиции вместе с тренерами АНО «Корпоративная Академия Росатома» знакомились с профессиями в атомной отрасли и развивали навыки самопрезентации, управления проектами, системного и креативного мышления, эффективной коммуникации и личного бренда.

Вместе с музыкантом и исполнителем Стасом Море победители второго сезона «Большой перемены» на борту «Ледокола открытий» написали песню об экспедиции.

«Это было нереально! Я никогда не думала, что поездка на Северный полюс может стать ключевым событием в моей жизни, потому что помимо того, что я нашла много новых друзей, увидела самую северную точку нашей планеты, я поняла, куда двигаться дальше. Я бы хотела пройти стажировку в Росатоме», — поделилась впечатлениями Софья Пошукайло из Курска.