Москва, 12 февраля, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В России 45% граждан РФ старше 18 лет в настоящее время пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти каждый день, 62% — хотя бы раз в неделю. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

20% опрошенных полностью исключены от общения из-за того, что не имеют доступа в интернет. 10% респондентов не имеют ни одного аккаунта в соцсетях.

Максимальный уровень вовлеченности в общение в соцсетях отмечается среди молодежи. Люди старшего возраста менее активно ведут общение в соцсетях.

Так, 91% молодых людей в 18−24 года почти ежедневно пользуются социальными сетями. Среди опрошенных 25−34 лет таких 69%, среди людей старше 60 лет — лишь 15%.

Наиболее популярна у жителей России — сеть «ВКонтакте», её ежедневно посещают 28% опрошенных. На втором месте — «Одноклассники» (19%), третье — Instagram (14%).

Доля ежедневной аудитории Google+ составляет 7%, по 4% набрали Facebook и «Мой мир», по 1% у Twitter и «Живого журнала».

Наибольшая доля аудитории пользователей «ВКонтакте» — 40% — приходится на людей в возрасте 25−34 лет. Среди пользователей Instagram 38% — в возрасте 18−24 лет, 37% — в возрасте 25−34 года. Среди ежедневной аудитории «Одноклассников» самая распространенная группа — также 25−34 года (28%).

В социальных сетях Facebook и «Мой Мир» преобладает более взрослая аудитория. Среди аудитории Facebook больше всего людей в возрасте от 35 до 44 лет (28%) и от 45 до 59 (26%), ядро аудитории «Мой Мир» — 45−59 летние (39%).

Чаше всего для доступа в интернет граждане пользуются мобильным телефоном/смартфоном, об этом сказали 52% пользователей интернета.

Среди мессенджеров, которые жители России считают для себя основными, лидируют WhatsApp (44%), сообщения через мессенджер «ВКонтакте» (32%), SMS (32%) и Viber (30%).

Опрос проведен в декабре 2017 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки — 2400 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2017 года в России вступил в силу закон, определяющий обязанности владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров, а также операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещённой информации.

Предполагается, что это ограничит жителям России доступ к запрещённым сайтам.

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