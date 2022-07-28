Черкесск, , 16:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в первом полугодии 2022 года увеличились показатели туристического потока по сравнению с тем же периодом 2021 года. Республику посетило на 80 тыс. туристов больше, чем годом ранее — всего свыше 1,2 млн человек, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Домбай Ольга Заузанова

Больше всего гостей республики привлекали курорты Домбай и Архыз. На первом из них побывало 485 тысяч туристов, на втором — 564 тысяч. Относительно новое направление — туркомплекс «Медовые водопады» — посетили 190 тыс. гостей.

Власти республики рассчитывают, что до конца 2022 года в регион на отдых приедут около 1,9 млн туристов, что на 200 тыс. больше, чем в предыдущем году.