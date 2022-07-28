Ижевск, 28 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Возле гаражей на улице Советской в Глазове прохожий обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает управление Росгвардии по Удмуртии.

пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Корпус гранаты, найденный в Глазове

На месте взрывотехники ведомства установили, что находка является корпусом гранаты Ф-1 со следами коррозии, взрывчатых веществ не содержит.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Минькино Мурманской области нашли на берегу Кольского залива авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Это 50-килограммовая авиационная бомба.

Читайте также: Жители мурманского села нашли авиабомбу