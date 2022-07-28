На улице в удмуртском Глазове прохожий обнаружил похожий на гранату предмет
Ижевск, 28 июля, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Возле гаражей на улице Советской в Глазове прохожий обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает управление Росгвардии по Удмуртии.
пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии
Корпус гранаты, найденный в Глазове
На месте взрывотехники ведомства установили, что находка является корпусом гранаты Ф-1 со следами коррозии, взрывчатых веществ не содержит.
Как сообщало ИА REGNUM, жители села Минькино Мурманской области нашли на берегу Кольского залива авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Это 50-килограммовая авиационная бомба.
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