Омск, , 16:43 — REGNUM В Омске проводится проверка по факту обнаружения на улице новорождённого. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Корнелиу Баба. Младенец

«Сегодня в 03:20 (время местное) из родильного дома на улице Перелета поступило сообщение о том, что неизвестный привёз новорождённого, — уточнили в ведомстве. — В беседе с дежурной бригадой стало известно, что мужчина, который передал ребёнка, нашёл его в посёлке Солнечном. Быстро забрал, отвёз до ближайшего медицинского учреждения и уехал».

Сейчас полицейские устанавливают личность мужчины и точное место, где был обнаружен мальчик.

Ребёнка уже осмотрели врачи, его состояние удовлетворительное. Отмечается, что он родился здоровым.