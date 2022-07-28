Калуга, , 16:59 — REGNUM В Калуге 28 июля состоялось внеочередное заседание сессии областного парламента. Депутаты приняли закон, увеличивающий размер компенсации расходов на догазификацию домовладений для льготных категорий, до 80 тысяч рублей. Увеличение выплаты инициировано губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области,

На внеочередном заседании сессии калужского областного парламента Законодательное собрание Калужской области

«Практика показала, что выплата в размере 50 тысяч рублей не покрывает расходы домохозяйств на газификацию. Поэтому сегодня она была увеличена до 80 тысяч. Кроме того, теперь её можно будет направить не только на приобретение, установку и подключение внутридомового газового оборудования, но и на строительство самого газопровода — наружных сетей», — прокомментировал решение депутатов спикер парламента Геннадий Новосельцев.

Программа социальной догазификации реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. В Калужской области охват данной программой составит почти девять тысяч человек. Уже заключено почти шесть тысяч договоров. Из них со сроком исполнения в 2022 году — 4100. Подключено 1244 дома.

На заседании также была утверждена новая мера социальной поддержки IT-специалистов. Так, для работников аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, оформивших ипотечные кредиты, процентная ставка по кредитному договору будет снижаться на три процентных пункта. В числе условий для получения данной льготы: IT-специалист должен постоянно проживать на территории Калужской области, приобрести жилье, расположенное в регионе, а сумма займа не должна превышать 5 млн рублей.

«Это очередная мера поддержки работников IT-сферы, позволяющая нам компенсировать часть их ставки по ипотечным кредитам из областного бюджета», — отметил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.

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