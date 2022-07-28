В Калуге увеличили компенсацию за газификацию и поддержали IT-специалистов
Калуга, 28 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Калуге 28 июля состоялось внеочередное заседание сессии областного парламента. Депутаты приняли закон, увеличивающий размер компенсации расходов на догазификацию домовладений для льготных категорий, до 80 тысяч рублей. Увеличение выплаты инициировано губернатором Владиславом Шапшой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания Калужской области,
Программа социальной догазификации реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она позволяет бесплатно доводить газ до границ земельных участков граждан. В Калужской области охват данной программой составит почти девять тысяч человек. Уже заключено почти шесть тысяч договоров. Из них со сроком исполнения в 2022 году — 4100. Подключено 1244 дома.
На заседании также была утверждена новая мера социальной поддержки IT-специалистов. Так, для работников аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, оформивших ипотечные кредиты, процентная ставка по кредитному договору будет снижаться на три процентных пункта. В числе условий для получения данной льготы: IT-специалист должен постоянно проживать на территории Калужской области, приобрести жилье, расположенное в регионе, а сумма займа не должна превышать 5 млн рублей.