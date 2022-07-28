Ташкент, , 16:38 — REGNUM 29-летний экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и национальной сборной России по футболу Павел Могилевец может продолжить карьеру в чемпионате Узбекистана. Как сообщает издание «Чемпионат», футболист подпишет контракт с «Бунедкором».

Павел Могилевец в матче с «Локомотивом» Fc-rostov.ru

В прошедшем сезоне Павел Могилевец, выступая за «Пари Нижний Новгород», принял участие в восьми матчах за клуб из Нижнего Новгорода, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 341 минуту.

Ранее Павел Могилевец также выступал за санкт-петербургский «Зенит», казанский «Рубин», «Ростов» и подмосковные «Химки». Больше всего матчей российский полузащитник провел за «Рубин».